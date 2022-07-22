美国众议院通过法案保障避孕权 但恐不易获参院放行

（法新社华盛顿21日电） 美国联邦最高法院上月推翻原本受宪法保障的堕胎权，联邦众议院今天通过法案，要确保全国民众购买及使用避孕装置的权利。但这项法案接下来可能很难在联邦参议院顺利闯关。

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这项法案详述民众购买及使用避孕装置的权利，并确保医疗保健专业人员得以指示使用避孕装置。法案获得所有民主党籍和8名共和党籍众议员支持，另有195人投反对票。

但这项法案很可能卡在联邦参议院。民主党与共和党目前在总共100席的参院各占一半席数，而多数法案至少需要60票才能过关。

以保守派大法官占多数的最高法院才刚于6月24日推翻1973年在「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）中做出的保障堕胎权裁定。

部分人士担心，继这项裁定之后，最高法院接下来会锁定其他代表进步的成果，例如避孕的权利。大法官汤玛斯（Clarence Thomas）在书面意见中提到，最高法院应把同样的逻辑套用在「未来的案子」上。

即使多数最高法院大法官似乎未必同意这个观点，民主党人和女权运动人士仍担心有此可能性。

美国将于11月举行期中选举。民主党占多数的联邦众议院上周通过两项保障堕胎权和同性婚姻的法案，但两项法案都不太可能在参院顺利闯关。

© 2022 AFP