美国会遇袭案听证会 归纳5大重点

（法新社华盛顿21日电） 美国民主党和共和党众议员组成的特别委员会过去2个月举办多场电视转播听证会，调查前总统川普在美国国会大厦遇袭案中扮演的角色。

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2021年1月6日，川普支持者因不满2020年总统大选结果，强行闯入国会大厦，企图阻止国会认证民主党籍的拜登胜选，酿成5人丧命。 听证会内容包括关键证人于现场提供，以及预录的证词，还有委员会调查搜集的文件和影片。安排的最后一场公开听证会已经落幕，以下是听证会5大重点：

● 从未对外公开的影片

听证会上播放耸动影片，展现如同电影一般的暴力场景，还播放了官员录音，把通常不对外公开的白宫内部讨论公诸于众。

在特别委员会6月举办的首场听证会上，播放了群众闯入国会大厦的愤怒火爆画面。这段影片比任何黄金时段犯罪戏剧还要暴力，然而这并非戏剧，而是在现实世界中真实上演。

这段影片由先前未曾曝光过的影片组成，以分钟为单位分解的片段，痛苦地提醒着人们，群众试图扰乱议员将政权从川普移交给拜登的正式表决时所发生的骚乱。

时任副总统彭斯（Mike Pence）当时在国会大厦主持认证选举结果的会议，最新曝光的照片和录音揭露，一些抗议者高呼要吊死他。

● 来自白宫助理的证词

曾任前白宫幕僚长梅多斯（Mark Meadows）助理的贺勤森（Cassidy Hutchinson）6月下旬在听证会上作证，对川普发起一连串史无前例的指控。

更重要的是，贺勤森提供了批评者所称至今缺乏的证据，那就是川普不仅知道他提出的选举舞弊指控是错误的，也意识到国会大厦群众可能造成的潜在暴力，却仍鼓励这样的行为。

根据贺勤森转述，川普性情反覆无常，经常暴怒摔餐具。他在暴动爆发后，要求特勤人员开车到国会大厦，当得知特勤人员没有遵照命令，而是把他载回白宫，川普于是大发雷霆，把手伸到车前试图抢方向盘，还疑似抓住一名特勤人员的脖子。

● 丽兹．钱尼拿政治生涯豪赌

1年多前，副总统迪克．钱尼（Dick Cheney）的女儿、怀俄明州共和党籍联邦众议员丽兹．钱尼（Liz Cheney）原本有望成为共和党第一位众议院女议长。

但她现在在家乡和华府都失势，因为她选择加入调查川普的委员会，与共和党党意背道而驰。

国会大厦暴动事件后，丽兹是投票支持以煽动罪弹劾川普的10名众院共和党人之一，她也曾公开批评川普称他总统位置是被偷走的说法。

● 「疯狂致极」的白宫会议 第7场听证会披露了最新幕后消息，也就是川普即使被告知没有合法途径可达到目标，却仍执意要推翻他败选的结果。

一名白宫律师把1月6日事件前几周，在椭圆形办公室举行的一次深夜会议描述为「不正常」。另一名助理则说那场会议简直是「疯狂致极」。

2020年12月18日，这场川普和外部顾问之间的超现实会议，参加者包括川普选举诉讼律师鲍尔（Sidney Powell）、前国家安全顾问佛林（Michael Flynn）和川普私人律师朱利安尼（Rudi Giuliani）等人。

委员会成员拉斯金（Jamie Raskin）形容这是「川普总统任内最疯狂的会议」。会中建议川普签署一项允许查扣投票机的行政命令，并任命鲍尔为调查选举的特别顾问。

● 国会暴乱川普该负责

特别委员会主席汤普森（Bennie Thompson）今天在最后一场电视转播听证会上发表讲话，将国会大厦骚乱的责任直接归咎于川普。

他说，川普试图推翻2020年美国大选结果，「肆无忌惮地开辟一条目无法纪且腐败的道路」。 汤普森说：「需要有人负责。依法问责，对美国人民负责。逐层问责…上达椭圆形办公室。」

© 2022 AFP