联合国斡旋恢复乌谷物出口 美国将促俄履行协议

（法新社华盛顿21日电） 美国国务院今天乐见联合国居中协调的协议，原则上将恢复自乌克兰黑海出口谷物，但表示重点是要求俄罗斯履行协议。

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土耳其宣布乌克兰、俄罗斯、土耳其和联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）将于22日签署这项协议，随后美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在华府的例行新闻简报会中作上述表示。

俄罗斯入侵乌克兰已经阻碍了粮食出口，造成数十艘船舶受困敖德萨港（Odesa），约2000万吨谷物卡在港口的筒仓中。

普莱斯说：「我们一开始就不该处于这种情况…俄罗斯联邦刻意决定把粮食武器化。」

他说：「我们几小时前听到的消息，是个令人欣慰的发展，但真正重要的是履行协议。我们当然会持续与伙伴一起合作，要让俄罗斯负起责任来执行。」

俄罗斯和乌克兰都是全球主要小麦供应国，但莫斯科2月24日入侵邻国，导致粮食价格飙涨，并引发国际粮食危机。

由于俄罗斯军舰封锁乌克兰港口，加上基辅为避免可怕的两栖攻击，而在当地铺设下水雷，有多达2500万吨的小麦和其他谷物无法出口。（译者：纪锦玲）

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