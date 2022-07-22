苏纳克：选特拉斯任英相 下届选举恐输工党

（法新社伦敦21日电） 英国保守党党魁候选人苏纳克（Rishi Sunak）今天警告保守党人，选择竞争对手特拉斯（Liz Truss）担任首相，恐冒着下届选举输给工党的风险。

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前财政大臣苏纳克过去8天在保守党议员的5轮选举中名列前茅，将和外交大臣特拉斯进入最终党员决选，但现在要赢得胜选的机会不大。

苏纳克辞职以助推翻即将卸任的强生（Boris Johnson）后，包括一份新的「舆观」（YouGov）民调在内的近期几次党员民调显示，近2/3党员偏好特拉斯，约40%的人说苏纳克「不能信任」。

由于苏纳克承诺收支平衡优先于减税，他也面临外界严厉的批评，他和特拉斯展开6周的竞选活动时，试图攻击特拉斯更广泛的全国大选看好度。

苏纳克告诉伦敦广播电台（LBC Radio）：「如果你看看我们现有的所有民调证据…很明显，在下轮选举中，我是击败施凯尔（Keir Starmer）的最佳人选。」施凯尔是在野工党党魁。

苏纳克补充表示，「这是我们的党员需要考量的事情」。他矢言要在2024年底前举行的下届大选取得胜利。

苏纳克和特拉斯预计25日将在电视上进行直播辩论，28日将在党员面前进行12场辩论中的第一场。

约20万名保守党党员从下个月初开始将能透过邮寄或线上方式投票，最终结果预计9月5日出炉。

© 2022 AFP