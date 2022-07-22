英相候选人特拉斯批对手苏纳克税收政策

（法新社伦敦21日电） 英国保守党党魁候选人特拉斯（Liz Truss）今天再度抨击竞争对手苏纳克（Rishi Sunak）的税收政策，而这个问题将继续主导着长达数周的党魁之争。

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随着英国在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情后努力修复财政赤字，同时受到不断上升的通货膨胀的打击，苏纳克监督了各种增税措施。

特拉斯投书「每日邮报」（The Daily Mail），说英国「在赋税政策上已经走错方向，租税负担来到70年新高」，她并承诺要扭转近来增税的情形。

特拉斯也矢言要暂停对能源帐单徵收「绿色税」（green levy），尽管各界普遍承认气候变迁是造成本周破纪录致命热浪的原因。

她为自己提出、预计每年将减收至少300亿英镑（约新台币1兆986亿元）的减税计画辩护，宣称这个计画是「负担得起的」。

这引来苏纳克的嘲笑，苏纳克声称这些计画会让创下40年新高的通膨率雪上加霜。

苏纳克对伦敦广播电台说：「我强烈认为，如果政府继续大举借贷，只会让情况更糟，也意味着我们现有的问题将持续更久。」

苏纳克和特拉斯预计25日将在电视上进行直播辩论，28日将在党员面前进行12场辩论中的第一场。

约20万名保守党党员从下个月初开始将能透过邮寄或线上方式投票，最终结果预计9月5日出炉。

© 2022 AFP