美禁巴拉圭前总统卡提斯入境 指控贪污及涉恐

（法新社华盛顿22日电） 美国今天对巴拉圭前总统卡提斯（Horacio Cartes）祭出旅行禁令，指控这名商人出身的政治人物贪污且和恐怖主义团体有关系。

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卡提斯否认这些指控，驳斥「不公平且毫无根据」。卡提斯曾在2013年到2018年担任巴拉圭总统。他的商业帝国涵盖菸草事业及足球队等。

美国国务院宣布，卡提斯和他的3个成年子女没有资格入境美国。

国务院说，卡提斯「妨碍针对跨国犯罪的重大国际调查」；此言是指卡提斯卷入一起洗钱丑闻，巴西已寻求引渡他。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在声明中说：「（卡提斯）这些行径加深民众对于巴拉圭总统府内部腐败且有罪不罚的观感，破坏了巴拉圭民主制度的稳定性。」

布林肯还说：「此外，最近有纪录显示卡提斯与外国恐怖组织打交道，这些行径助长这样的情况持续存在。」

布林肯并未进一步说明，但巴拉圭副总统韦拉斯格斯（Hugo Velazquez）先前指控卡提斯与黎巴嫩武装团体真主党（Hezbollah）有关，据称真主党透过巴拉圭及其与阿根廷和巴西的三通边境走私假菸获利。

卡提斯在声明中说，他准备好提供「一切支援及有关当局所需的第一手消息」来证明他的清白。他的律师也在记者会上说，卡提斯「遭受政府迫害」，美国国务院上述决定是根据「存有偏见的资讯，是他的政敌大力游说后的结果」。

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