以色列部队夜袭约旦河西岸 2死6伤

（法新社那不鲁斯24日电） 巴勒斯坦当局的卫生部今晨表示，以色列军方昨夜在约旦河西岸（West Bank）那不鲁斯市（Nablus）发动突袭，造成两名巴勒斯坦人死亡、6人受伤，其中两人伤势严重。

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巴勒斯坦卫生部说，死者为25岁的阿吉齐（Muhamad Azizi）与28岁的索布（Abdul Rahman Jamal Suleiman Sobh），两人分别死于胸部和头部中弹。

以色列军方宣布在那不鲁斯市发起行动，但未立即评论巴勒斯坦人伤亡的消息。依其声明，军方曾与武装犯嫌交火。

60岁邻居艾斯提特亚（Naser Estitya）说，他听到房内先爆出枪响，接着以色列部队对房子火力齐开，「他们先喊了某人的名字，要他投降」。现场画面显示，房子顶楼部分墙面全毁。

今年3月底以来，至少已有52名巴勒斯坦人身亡，且多半集中在约旦河西岸。死者含疑似武装分子，但也包括半岛电视台（Al Jazeera）记者阿克莱（Shireen Abu Akleh）等非战斗人员。

阿克莱具有巴勒斯坦和美国国籍，当时正在报导以色列在哲宁（Jenin）的突袭行动。

以色列最近几个月连遭攻击后，安全部队几乎天天在约旦河西岸发动突袭。同一时期有19名以色列平民在以国境内死于巴勒斯坦人攻击，也有3名阿拉伯裔以色列籍攻击者身亡。

© 2022 AFP