匈牙利LGBTQ街头捍卫权利 抗议反同法通过周年

（法新社布达佩斯23日电） 匈牙利一项普遍公认具歧视性的法律通过1年后，数以千计民众今天聚集首都布达佩斯街头，捍卫LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）群体的权利。

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参加游行民众衣着艳丽，顶着酷热天气走在多瑙河（Danube River）边大街上，骄傲展示着彩虹伞、彩虹旗，以及一颗巨大的心形彩虹气球。

匈牙利2021年立法禁止对未成年人「展示或宣传」LGBTQ内容，今天游行吸引包括其他国家外交官在内人士，对此同声谴责。

拒绝透露姓氏的游行民众阿明（Armin）说：「这是分裂人民，让他们相互对立的工具。」

准备9月出国念书的18岁学生帕瓦（Pal Va）表示：「老实说，（这种情况）蛮令人沮丧的。」

他说：「我很幸运获家庭和朋友接受，但我认识的好多LGBTQ人士都必须隐瞒。」他还提到最近在街上遭人羞辱，「只因为我穿了一件粉红色T恤」。

54岁销售员内梅特（Annamaria Nemet）则为声援儿子而参加活动。她说：「我无法接受他在自己国家被视为次等公民的事实。我们社会在开倒车。」

反对这场活动人士在布达佩斯许多桥梁其中一座挂上布条，把同性恋跟恋童癖相提并论。

匈牙利那项争议性法律本来目的在打击针对儿童的性犯罪，它通过后，去年在欧洲联盟引发轩然大波，欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）称之「耻辱」。

欧盟执委会后来对匈牙利启动侵权程序，并于去年7月中将此事提交欧洲法院（European Court of Justice）。

匈牙利极端保守派总理奥班（Viktor Orban）坚称该法律并非恐同，强调其目的在「保护儿童权利」。

他今天在罗马尼亚的演说中重申匈牙利政府立场说，「父亲是男人，母亲是女人，离我们孩子远一点」，并且驳斥「西方一派胡言」。

© 2022 AFP