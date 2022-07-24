斯里兰卡警方：总统府7/25恢复运作

（法新社可伦坡24日电） 包围斯里兰卡总统府的反政府示威人士遭到军事镇压驱离清场，引发国际谴责。警方表示，总统府明天将恢复运作。

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岛国斯里兰卡史无前例的经济危机引发排山倒海民怨沸腾，抗议民众本月稍早攻破并且占领殖民时代建筑的总统府。士兵当时奉命保护前总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）撤离，他于数日后逃到新加坡才辞职。

拉贾帕克萨继任者威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）下令后，持警棍和自动武器的士兵22日发动拂晓突袭，对总统府秘书处进行清场。抗议人士自从4月以来就在总统府外搭建的帐篷遭到安全部队拆除，行动中至少造成48人受伤，有9人被捕。

未获授权对媒体发言而不愿意具名的警方官员今天指出：「总统府准备好从星期一恢复运作。」他指出，鉴识专家已进入总统府，就抗议人士造成的毁损进行采证。

「秘书处自从7月9日以来持续遭到占领，情况现在排除了。」

对威克瑞米辛赫诉诸暴力对付手无寸铁，而且已经宣布愿意于22日稍晚撤离的抗议民众，西方政府、联合国和人权团体予以谴责。

警方发言人塔尔杜瓦（Nihal Talduwa）指出，抗议人士有继续在总统府附近指定地点示威的自由。他今天说：「他们可以留在官方指定抗议地点，政府甚至可能增加开放��区一些地方给示威人士。」

威克瑞米辛赫宣誓就任后不到24小时，就展开对总统府秘书处和周边地区清场的军事行动，当时他还没有任命内阁。

落跑总统拉贾帕克萨先搭军机逃到邻近的马尔地夫，后来再前往新加坡并且提出辞呈，国会议员20日选举威克瑞米辛赫取代他。

© 2022 AFP