泰国猴痘首例逃出境 在柬埔寨被发现送医治疗

（法新社金边24日电） 一名成为泰国首起猴痘病例的奈及利亚男子，逃出境后在柬埔寨被找到，柬埔寨卫生部表示，那个病患已在金边（Phnom Penh）被人发现，并被送医治疗。

广告 继续浏览后续

就在同一天，世界卫生组织（WHO）官员在日内瓦宣布猴痘为全球公共卫生紧急事件。

泰国方面指出，这名27岁奈及利亚籍男子是18日在度假胜地普吉岛（Phuket）确诊猴痘，且他的泰国观光签证已经过期。

泰国卫生官员表示，这名男子在普吉岛期间曾到过两处娱乐场所，目前有142人正在接受病毒筛检。官员补充道，这名男子也曾与一名女性在没有采取防护措施的情况下发生性关系。

而在确诊感染猴痘之后，这名男子逃离他在普吉岛的下榻处、关掉手机，不回覆警方或卫生单位工作人员的讯息。

他的私自离开掀起横跨泰国全境的寻人行动，当局昨天在与柬埔寨接壤的泰国省分发现了那名男子的手机讯号。

最后是柬埔寨警方在金边的旅馆发现这名奈及利亚男子下落，并将他送到高棉苏联友谊医院（Khmer Soviet Friendship Hospital）接受治疗。

柬埔寨卫生部发布声明说：「为了防止感染猴痘，卫生部呼吁所有曾与那名奈及利亚患者有直接接触的人自我隔离并寻求健康检查。」

WHO表示，猴痘不具备像COVID-19（2019冠状病毒疾病）在人与人之间的高度传染力。

猴痘是西非和中非的地方性流行病。美国疾病管制暨预防中心（CDC）本周公布的统计数据显示，5月初以来，在原本已是地方性流行病的国家以外，有74国的1万6800多人感染猴痘。

根据一项针对16个国家、528人进行的调查，95%猴痘病例是藉由性行为感染。这项迄今规模最大的研究发表在「新英格兰医学期刊」（New England Journal of Medicine）。

© 2022 AFP