通膨冲击 菲律宾「穷人面包」被迫缩水

（法新社马尼拉24日电） 由于俄乌战争推升小麦价格，菲律宾披索（peso）疲软又提升进口食用油的成本，许多菲律宾面包师傅为因应通膨高涨，只好让一款热门早餐面包卷缩水。

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松软微甜的「菲律宾咸面包」（pandesal）经常被菲律宾人拿来沾咖啡，或塞入起司食用，由于价格低廉，又以「穷人的面包」闻名。

马尼拉近郊的「纯正面包坊」（Matimyas Bakery）以往做的菲律宾咸面包重35克，但近几个月本地和进口食材价格飙涨，老板莫莱昂（Jam Mauleon）为避免调涨2.5披索（约0.04美元）的售价，选择逐渐缩减面包重量至25克左右。

莫莱昂担心就算只涨一点点，也会让社区内捉襟见肘的顾客转而光顾5个街区外另一家面包店。

莫莱昂告诉法新社：「我们得缩水才能生存。」她身旁一群年幼孩童、工人、退休老人为了购买当天上午出炉的面包，纷纷一早光临。

菲律宾今年解除COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制，孩童开始回学校上课，莫莱昂原本希望面包坊生意会改善，然而小麦和燃料价格自去年12月起节节攀升，面粉价格涨幅超过3成，糖价涨了25%，盐巴则上涨超过40%。

莫莱昂的面包坊能撑一天是一天，赚的钱不够大量进货，更容易受到国内外市场物价波动冲击。

在减少员工人数和自行吸收成本后，莫莱昂这星期还是被迫把菲律宾咸面包价格上调20%，来到3披索，因为体积再缩水就会影响到品质了。

当地面包店协会主席查维斯（Lucito Chavez）表示，数以千计的面包师傅深受原物料价格上涨冲击，这些原物料多半得靠进口。

查维斯告诉法新社：「我们所有人都在奋斗，不是要赚钱，而是为了生存。我们得保护菲律宾咸面包产业。」

菲律宾6月通膨率高达6.1%，为近4年最高水准，主因燃料价格遽增连带推升食品和运输成本。

© 2022 AFP