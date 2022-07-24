非政府组织「伊朗人权」：伊朗执行2年来首次公开处决

（法新社巴黎23日电） 非政府组织「伊朗人权」表示，伊朗今天执行两年多来的首次公开处决。「伊朗人权」将之斥为「中世纪的」作法，外界则忧心这个伊斯兰共和国镇压日渐加剧。

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法新社报导，总部设在挪威的「伊朗人权」（Iran Human Rights）表示，2022年2月在南部城市希拉兹（Shiraz）谋杀警察而被判有罪的萨布齐卡尔（Iman Sabzikar），今天凌晨在犯罪现场遭到绞死。

「伊朗人权」表示，伊朗官方媒体报导了这次公开处决，并公布罪犯为本月稍早最高法院确认判处公开绞刑的萨布齐卡尔。

「伊朗人权」的阿米瑞-莫加达姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）表示：「在公共场合恢复这种残酷的惩罚，是为了吓唬人们，警告大家不要抗议。」

「我们可以透过抗议死刑、特别是反对公开处决，并让国际社会采取强硬立场，来提高执行这类中世纪作法的成本。」

社群媒体流传一段据称为执行死刑的画面，内容显示1名男子身穿伊朗标准的浅蓝色和黑色条纹囚服，被以绳索吊在卡车起重机上，距地面数公尺。

伊朗的处决通常在监狱内进行，活跃人士表示，公开处决被用作威吓，尤其是在罪行涉及杀害安全部队成员时。

「伊朗人权」表示，伊朗上次有纪录的公开处决是在 2020年6月11日，还说另4名男子也因在不同但类似的案件杀害警察而被判死刑，面临同样命运。

© 2022 AFP