79岁拜登染疫 白宫医师：病况持续改善

（法新社华盛顿23日电） 白宫医师今天表示，两天前COVID-19筛检结果呈阳性反应，79岁的美国总统拜登，目前症状「持续改善」，且对治疗无不良反应。

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拜登的医师欧康纳（Kevin O'Connor）在给白宫新闻秘书的备忘录中写道 ，正在白宫隔离的拜登，昨天晚上已完成服用抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）病毒口服药物Paxlovid第2天疗程。

欧康纳表示，拜登还是有喉咙痛、流鼻水、咳嗽、全身酸痛，但那些症状都「没那么严重了」。

拜登的脉搏、血压、呼吸频率、体温「仍然是完全正常」。据欧康纳所言，拜登待在室内时的血氧浓度仍旧非常良好，且他的肺部「干净」。

欧康纳写道，拜登将持续服用Paxlovid，并会「依据需要」使用泰诺（Tylenol） 和吸入剂来治疗咳嗽。欧康纳补充道，拜登「完全没有呼吸急促」。

欧康纳表示，初步的定序结果显示，拜登最有可能感染的是传染力极强的Omicron变异病毒株亚型变异株BA.5，BA.5正在美国掀起新一波的染疫潮。

拜登据报健康状况良好，但他是美国史上最年长的总统，他的年纪让人更加担心他会受到COVID-19影响。

自从拜登确诊以来，白宫便不断强调他已完整接种疫苗，且打了两剂的追加剂。

欧康纳重申，拜登将依美国疾病控制暨预防中心（CDC）的指导方针继续隔离治疗，医疗团队将持续「密切地」进行观察。

© 2022 AFP