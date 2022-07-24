85岁教宗启程赴加拿大 向原住民道歉

（法新社梵蒂冈24日电） 天主教教宗方济各（Pope Francis）今天离开罗马前往加拿大，以亲自向当地受虐的原住民幸存者道歉。当地天主教会经营的寄宿学校曾虐待原住民，时间长达数十年。

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教宗是全球13亿天主教徒的领袖，他抵达艾德蒙顿市（Edmonton）国际机场时，将获加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）迎接。

教宗的飞机在上午9时（台湾时间下午3时）过后不久从罗马起飞，飞行时间长达10小时，这将是85岁的教宗2019年以来最长的一次飞行。

膝部疼痛迫使他最近露面都得使用拐杖或轮椅。随行法新社记者表示，教宗今天乘坐轮椅，藉升降台登机。

教宗形容此次访问加拿大是「和解与治愈」的「忏悔朝圣之旅」，主要是向教会丑闻的幸存者致歉。加拿大国家真相与和解委员会以「文化灭绝」来形容该丑闻。

加拿大政府自1800年代末期至1990年代止，陆续把大约15万名第一民族（First Nations）、梅蒂斯（Metis）和伊努特（Inuit）等族儿童，送进教会经营的139所寄宿学校，切断他们与原生家庭、语言和文化的连结。

其中许多人受到校长和教师肢体虐待和性侵。据信有数以千计的孩童死于疾病、营养不良或照顾不周。自2021年5月以来，加拿大在这些学校的旧址陆续发现超过1300座无名冢。

今年4月，一群原住民代表前往梵蒂冈见教宗，为这次6天访加行程敲响先声，后来教宗正式致歉。

© 2022 AFP