义大利大选前 千余人偷渡入境

（法新社罗马24日电） 义大利非政府组织和当局今天表示，数小时内有1000多名移民抵达义国。与此同时，数百名被人道组织船只救起的移民，正在等待港口接收他们。

广告 继续浏览后续

夏季月份常见移民大量涌入，但今年正逢义大利准备提前迎接大选。这场选举可能让反对移民的极右派掌权。

义大利内政部表示，1月1日至7月22日期间，有3万4000人经海路抵达义大利，2021年和2020年同期则分别有2万5500人和1万900人。

一艘商船和海岸防卫队昨天在义大利南端卡拉布里亚（Calabria）附近救起600多人，这些人搭乘渔船试图穿越地中海，现在已分别送抵西西里大区（Sicily）多座岛屿。

当局还寻获5具移民遗体，目前不清楚死因。

西西里大区主席穆苏梅齐（Nello Musumeci）在声明中说：「地中海已成这些奋不顾身者最大的坟场。」

来自阿富汗、巴基斯坦、苏丹、衣索比亚和索马利亚等国的约522人，昨晚分乘15艘船只，从突尼西亚和利比亚抵达拉姆培杜萨岛（Lampedusa）。

根据义大利媒体报导，岛上的接待中心已应接不暇。

据安莎通讯社（Ansa）报导，这间接待中心可容纳250至300人，现在塞了1200人。

「西西里报」（La Sicilia）指出，最近抵达拉姆培杜萨岛的有搭载数十人甚至数百人的船只，也有小型充气船。

报导还说，包括1名妇女在内，4名突尼西亚人搭乘的船只穿越突尼西亚和达拉姆培杜萨岛之间的海域后，在海滩搁浅。

根据报导，与此同时，海岸防卫队拦截一艘13公尺长的船，这艘船从利比亚西北部城市扎维耶（Zawiya）出发，船上有来自巴基斯坦、孟加拉、埃及和苏丹的123人。

最新一波移民涌入，发生在义大利政治敏感时期。改革派总理德拉吉（Mario Draghi）被他合组的全国团结政府的政党推翻后，上周宣布辞职。

总统马达雷拉（Sergio Mattarella）解散国会，宣布9月25日提前大选，但德拉吉的联合政府可能被疑欧派「义大利兄弟党」（Brothers of Italy）以及亲俄反移民政党「联盟党」（League）组成的政府取代。

© 2022 AFP