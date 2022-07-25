人口走私船巴哈马近海翻覆 17名海地偷渡客丧命

（法新社海地太子港24日电） 海地及巴哈马两国官员表示，一艘快艇在巴哈马近海翻覆，造成17名疑似来自海地的偷渡客丧生，另有25人获救。

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众所周知，人蛇集团将靠近美国佛罗里达州海岸的巴哈马群岛，作为海地人民甘冒凶险海上旅程前往美国的跳板。

巴哈马总理戴维斯（Philip Davis）在推特上发布声明表示：「救难队已从海中寻回17具遗体」，分别为15名女性、1名男性和1名婴儿。

声明中指出，另有25人获救并交由健康照护官员安置。搜救任务进行当下，仍有至少1人失踪。

据初步调查，快艇于当地时间今天凌晨1点离开巴哈马群岛人口最多的新普罗维斯登岛（New Providence），船上共有约60人。快艇被认为是在离岛11公里处的汹涌海流中翻覆。

官员认为，该艘快艇的目的地是美国佛罗里达州的迈阿密。

声明中表示，包括巴哈马皇家警察部队（Royal Bahamas Police Force）和巴哈马皇家国防军（Royal Bahamas Defense Force）在内的数个机构正在进行联合调查，以查明这起导致海地偷渡客死亡的疑似人口走私案的完整情况。

海地总理亨利（Ariel Henry）稍晚发推文表示，17名海地公民在巴哈马外海丧生，他说：「这场新的悲剧使整个国家都感到痛心。」

他还说：「我再次呼吁通过民族和解，解决国家的问题，让我们的兄弟、姐妹和孩童不再亡命海外。」

© 2022 AFP