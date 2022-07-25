俄国外长对埃及挂保证 粮食供应必无虞

（法新社开罗24日电） 俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）今天开始访问仰赖俄国粮食供应的非洲国家，他对埃及领袖保证，他们对俄罗斯粮食的订单将得到满足。

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拉夫罗夫与埃及外交部长苏克里（Sameh Shoukry）会谈后，在记者会上表示：「我们确认俄罗斯谷物产品出口商承诺全额满足他们的订单。」

「蒲亭总统在最近与埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）通电话时强调了这一点。」

在联合国与土耳其斡旋之下，俄罗斯和乌克兰22日签订协议，盼能缓和因黑海谷物运输受阻而造成的全球粮食危机。 俄罗斯军队2月入侵以来，乌克兰铺设水雷以防俄军入侵海岸，有2000万至2500万公吨粮食受阻在乌克兰港口。 俄乌达成协议，将建立安全走廊，让乌克兰船只可沿着安全走廊进出3个指定的黑海港口，并寻求透过把粮食出口限制从西方制裁范围移除，来促进俄罗斯粮食出口。 拉夫罗夫表示：「（联合国）秘书长（古特瑞斯）负责解除美国和欧盟对（俄罗斯）金融和供应链施加的非法限制。」

在俄罗斯入侵乌克兰之前，俄乌两国占埃及小麦进口量的85%。 拉夫罗夫今天会见阿拉伯联盟（Arab League）主席阿波盖特（Ahmed Aboul Gheit），以及组成这个泛阿拉伯集团的22个国家的代表。 美国试图以俄罗斯入侵乌克兰为由，在全球舞台上孤立俄罗斯，但在阿拉伯世界，这样的呼吁几乎没能成功，因为许多阿拉伯国家不太愿意与莫斯科闹僵关系。

诸如埃及等许多国家并未清楚地选边站，这让拉夫罗夫今天盛赞阿拉伯国家与阿拉伯联盟的立场「平衡、公平、负责」。

拉夫罗夫造访埃及后，将接着前往乌干达、衣索比亚与刚果。

© 2022 AFP