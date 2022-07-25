印尼爆口蹄疫 澳纽加强边境管制

（法新社威灵顿25日电） 纽西兰总理阿尔登警告，印尼爆发口蹄疫疫情，恐造成数以千计纽西兰人失业。纽西兰、澳洲已加强边境生物安全管制。

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阿尔登（Jacinda Ardern）向记者表示：「虽然（口蹄疫）不会对人类造成威胁，但它可能毁灭我国牲畜。基本上，所有偶蹄动物都处于危险之中。」

她警告，印尼这一波疫情最早于4月发现，可能对纽西兰农业高达10万个职缺构成威胁。

口蹄疫疫情席卷印尼2个省，造成数千牛只死亡及数十万牛只遭到感染。

截至今年5月为止的8个月内，纽西兰出口约1700万只羊、200万只牛。尤其对纽西兰这样的国家而言，口蹄疫疫情恐造成显着经济冲击。

目前印尼与纽西兰间无直飞航班。阿尔登表示，防范口蹄疫传入很重要，它可能经由曾经到访东南亚的澳洲旅客传播。她强调，纽西兰政府正与澳洲当局合作，试图进一步降低风险。

纽西兰将禁止来自印尼的旅客携带肉品入境，除将扫描检查旅客行李，机场也会备有消毒垫清洁鞋子。

澳洲为了预防口蹄疫疫情，现在也对来自中国和印尼的包裹与行李进行检查，机场同样会提供消毒鞋垫。

在野党呼吁对印尼完全关闭边境，目前遭到澳洲政府拒决，但当局不排除采取进一步措施。纽西兰则准备于31日午夜起对所有旅客全面开放边境。

© 2022 AFP