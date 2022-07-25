开空调必须关门 法国将祭出禁令防止能源浪费

（法新社巴黎25日电） 法国政府今天宣布，将推出一系列打击能源浪费的法令规范，以后所有商店只要打开空调，就必须把门关上，违者可能遭到罚款。

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法国生态转型部（Ecological Transition Ministry）部长帕妮儿鲁纳歇（Agnes Pannier-Runacher）接受RMC电台采访时说，在开着空调的同时把门打开，会导致「耗能增加20%，这是一件很荒谬的事」。

此外，帕妮儿鲁纳歇还说明了一项针对照明招牌的使用规范。

帕妮儿鲁纳歇向星期日报（Le Journal du Dimanche）表示，法令会在几天内公布：第一条是将扩大对照明广告招牌的禁令，无论城市大小，凌晨1点到6点间都必须遵守相关规定，机场和车站则不在此列。

第二条，是禁止商店一边开着门，一边开着空调或暖气。

法国一些城市跟部分欧洲地区一样，遭受了热浪侵袭，40度高温时有所闻，甚至引发严重的森林大火，不过出于对古迹和环境的保护，法国在冷气安装上有较为严格的要求，政府也在7月通过相关条例，开始对某些违规使用空调的商店进行裁罚。

法国现在计画将这项防止能源浪费的政策推广到全国，罚款最高可达750欧元（2万2895新台币），但表示法令正式上路前，会先加强店家的教育训练。（实习编译：周雨洁／核稿：陈政一）

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