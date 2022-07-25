忧维安让奥运失焦 马克宏召集首长思考因应之道

（法新社巴黎25日电） 因为担心维安等问题让巴黎奥运失焦，法国总统马克宏召开部长级会议，思考解决问题的方法。

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2024巴黎奥运将是刚连任的马克宏（Emmanuel Macron）第2个任期内的重大活动，旨在展现现代法国优雅地向世界展开双臂的形象。

巴黎奥运预计2024年7月26日举行开幕式，距今还有两年时间，但让人日益担心的问题除了庞大开销，还有维安准备工作。

5月28日在巴黎进行、由英格兰足球超级联赛（Premier League）利物浦（Liverpool）对决西班牙甲级足球联赛（La Liga）皇家马德里（Real Madrid）的欧洲冠军联赛（Champions League）冠军战中，观众入场时发生混乱冲突，让法国担任可靠体育赛事主办国的声誉遭受重大打击。有人批评，这一切都要归咎于法国警方执法过于强硬。

另一个令人特别焦虑的主因，是因为巴黎奥运雄心勃勃的愿景，符合马克宏长期以来的高调作风。奥运的开幕式，不会像往常一样让各国代表队在田径场上游行，而是计画让他们乘船，沿着塞纳河（River Seine）绕行巴黎市区。

包括内政部长达马南（Gerald Darmanin）和体育部长欧迪亚-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）等重要部会首长，都会出席今天在艾里赛宫（Elysee Palace）进行的会议。

一名不愿透露姓名的法国总统府官员表示，这将让部长们有机会「了解弱点在哪里」。

受邀参加会议的名单中，并不包括巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）和大巴黎区区域委员会主席波克瑞斯（Valerie Pecresse）。这两人都在4月角逐总统大位失败，他们22日发表联合声明，对被排除在会议之外颇有微词。

© 2022 AFP