日本山口市猴子袭人42伤 当局祭出麻醉枪伺候

（法新社东京25日电） 日本西部山口市最近几周出现猴子攻击民众情事，造成42人受伤，地方当局今天表示，准备以麻醉枪制伏它们。

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日本猕猴在全国许多地区都很常见，但在某些地区不受欢迎，因为它们会吃农作物，甚至还会闯入民宅。

不过山口市发生一连串猴子袭击事件并不寻常，大人和小孩都被抓伤或咬伤。

山口市一名不具名的农业部门官员告诉法新社：「山口市四面环山，看到猴子不是新鲜事。但在短时间内发生这么多的攻击事件很罕见。」

到目前为止，民众的伤势大多很轻微，但有关当局正准备使用麻醉枪，因为他们设置的陷阱捕捉不到任何一只猴子。

这名官员说：「起初只有妇孺遭到袭击。最近老年人和成年男性也成为它们攻击的目标。」

山口市还不确定这些攻击事件是多只猴子的杰作，还是单只凶猛的猴子所为。在一些案例中，这些不速之客曾从滑动打开的纱门进入，或爬窗户进入民宅。

自本月8日前后传出首起攻击事件以来，市府官员和警察一直都在区域巡逻，但未诱捕到任何猴子。

当地民众通报猴子频频侵扰，此事在最近几周跃上日本媒体版面。

一名父亲告诉「每日新闻」：「我听到一楼传来哭声，所以赶紧下楼，结果看到一只猴子弓着背，看着我的孩子，孩子被它吓哭了。」

© 2022 AFP