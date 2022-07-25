欧盟批准 丹麦生技公司天花疫苗可用于预防猴痘

（法新社哥本哈根25日电） 世界卫生组织日前宣布将猴痘疫情列为全球公共卫生紧急事件。丹麦巴伐利亚北欧生技公司今天表示，欧洲联盟执行委员会已经批准用其天花疫苗来预防猴痘。

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巴伐利亚北欧生技公司（Bavarian Nordic A/S）在声明中表示，「欧洲联盟执行委员会（European Commission）已经授予本公司天花疫苗Imvanex增列预防猴痘的上��许可」，符合欧盟药品管理局（EMA）建议。

声明并称：「相关批准在所有欧洲联盟成员国，以及冰岛、列支敦斯登和挪威有效。」

猴痘疫情已经在72国造成近1万6000人感染，世界卫生组织（WHO）23日宣布将其列为全球公共卫生紧急事件。这是WHO发布的最高层级警戒。

欧盟自从2013年以来就批准Imvanex用于预防天花。基于猴痘病毒和天花病毒的相似性，Imvanex也被当成猴痘的潜在疫苗。

相较于1980年代就已根除的天花，猴痘较不具危险性和传染性。

猴痘是西非和中非的地方性流行病。但是西非和中非国家以外地区猴痘病例5月初以来激增。（译者：何宏儒/核稿：陈政一）

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