法国森林大火起于纵火 累积已3起

（法新社法国布勒斯特25日电） 法国检方今天表示，法国西北部上周爆发的2场森林大火，是由纵火所引起。这使得法国近几周来累积已有3场森林火灾起因是蓄意纵火。

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过去2周，凶猛热浪席卷欧洲。而法国西北部不列塔尼（Brittany）地区通常潮湿且风大，却也发生2起森林大火。

法国地方检察官海利（Carine Halley）表示，专家找到起火点之后，发现这2场火灾「毫无疑问是人为引起」。

不列塔尼的这2起大火规模相对小，但更往南在包围波尔多（Bordeaux）的吉伦特省（Gironde）发生的2场大火，则已摧毁2万多公顷的干燥林地。

自12日以来，吉伦特省已出动2000多名消防员在飞机和直升机支援下救火。火势已迫使总计3万6000位居民和露营区游客从这个地区撤离。

吉伦特省省长布丘（Fabienne Buccio）今天宣布，其中规模最大、在内陆朗迪哈村（Landiras）周围的一场大火，火势终于已经获得控制。她强调「大火仍未扑灭」，但已经停止蔓延。

法国检方上周表示，吉伦特省的大火也被视作人为纵火案，但一名39岁嫌犯因缺乏证据已经获释。

在法国境内大西洋沿岸的欧洲最高沙丘「皮拉沙丘」（Dune of Pilat）附近，也有大片森林付之一炬。这场火灾则据信是由车辆的火花意外引发。（译者：施施/核稿：张正芊）

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