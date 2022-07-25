澳洲外长冲浪受肩伤：对决浪板败下阵来

（法新社雪梨25日电） 澳洲外交部长黄英贤今天出席内阁会议时绝对谈不上振奋，坐在总理艾班尼斯身旁的她右臂戴着吊腕带。谈起上周冲浪受伤，她说自己跟冲浪板「对决」却败下阵来。

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53岁的黄英贤（Penny Wong）坐在中间偏左派总理艾班尼斯（Anthony Albanese）身旁，右手臂包覆在深蓝色护具里。她后来在推特（Twitter）发文解释。

「对表达关心的人谨致谢忱。」她写道：「简而言之，黄英贤对决冲浪板，冲浪板胜。」

外交部发言人证实，在马来西亚出生的黄英贤「上周冲浪时肩部受伤」，但未就她在海浪中有何差池详述。

澳洲估计有250万人经常冲浪，约相当于总人口的10%，其中若有些人任职政府部门，也不足为奇。

玩冲浪的知名政治人物不只黄英贤。包括前澳洲总理艾波特（Tony Abbott）、曾经投入美国总统选举民主党初选的加巴德（Tulsi Gabbard）等人都是冲浪客。夏威夷州选出的美国联邦参议员夏茨（Brian Schatz）也曾经被看到在欧胡岛（Oahu Island）冲浪。

不过谈起玩冲浪的政治人物，就不得不提到身手出众的乌拉圭总统拉卡耶（Luis Lacalle Pou）。

他经常被看到穿梭在比人高巨浪中，从乌拉圭大西洋岸外将他包裹的浪涛里杀出。

© 2022 AFP