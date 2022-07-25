热浪夺命 工会要求欧盟设工作高温限制

（法新社巴黎24日电） 西班牙首都马德里上周热浪肆虐期间发生3名工人轮班期间中暑身亡的事件之后，各工会今天要求欧洲联盟执行委员会（European Commission）为户外作业的劳工实施高温限制。

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尽管少数几个欧盟会员国有立法规范在过热环境中的工作时数限制，但门槛都不同，且许多国家没有全国性的高温限制。

根据欧盟研究机构「欧盟基金会」（Eurofound）统计，欧盟国家23%劳工有1/4时间暴露在高温下。这个数字在农、工产业上升到36%，在营造业工人中上增至38%。

先前有研究认为，高温与一些慢性病及工伤风险增加有关。

欧洲工会联盟（ETUC）副秘书长史塔尔（Claes-Mikael Stahl）说：「劳工每天都处于气候危机的前线，他们需要保护措施来因应极端气温不断飙升的危险。」

欧洲工会联盟表示，虽然比利时、匈牙利和拉脱维亚有一些活动限制，但大多数欧盟国家都没有针对工作场所的最高温度立法。

欧洲工会联盟说，法国目前没有高温作业限制，光2020年就有12名劳工因暴露在高温下丧命。

西班牙马德里市政府上周和工会达成协议，当气温高于摄氏39度时，将勒令市内街道清洁工停工，并在异常高温时延后轮班时间，避开最热的时段。

© 2022 AFP