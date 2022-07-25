白宫：有信心扑灭猴痘疫情

（法新社华盛顿24日电） 白宫今天表示，他们有信心相关单位能透过加速疫苗接种和治疗，扑灭国内的猴痘疫情。拜登政府内部正研究是否宣布进入公卫紧急状态。

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白宫防疫协调官吉哈（Ashish Jha）在哥伦比亚广播公司「面对全国」（Face the Nation）节目中说：「猴痘疫情绝对可以控制。」

吉哈反驳两个多月前各州开始出现第一批病例时，拜登政府对此束手无策的相关指控，称「美国很快就采取因应行动」。

吉哈表示，猴痘疫情在美国爆发之初华府就采取「非常实质」的加速应对，包含近期向丹麦购买约80万剂疫苗；5月猴痘疫情出现时，美国的猴痘疫苗库存有限。

吉哈说：「计画是要扑灭美国的猴痘病毒疫情，我认为我们能办到。」

世界卫生组织（WHO）23日宣布将猴痘列为全球公共卫生紧急事件。目前这波猴痘疫情已波及74个国家地区，感染近1万7000人。

部分联邦众议员及市长抱怨拜登政府对这波猴痘疫情的因应，其中民主党籍联邦众议员谢安达（Adam Schiff）更在本周写信给美国卫生部长，警告「联邦政府未能做出该有的因应」。

美国这波猴痘疫情热点在纽约市，大部分确诊者为有男男性行为者。吉哈坦承病毒大多在男同志圈里传播，但强调其他群体也面临猴痘风险，尤其是与确诊者有密切接触者。

© 2022 AFP