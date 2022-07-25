缅甸4民运人士 遭军政府处决

（法新社仰光25日电） 缅甸4名民主活动人士在被控协助进行「恐怖行动」后，遭该国军事当局处决。

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这4人在1月一次闭门审判中被判死刑，他们被控协助民兵与军方对抗。缅甸军方去年发动政变夺取政权，并血腥镇压异议人士。

这项死刑判决招致国际谴责，两名联合国专家称那是向民众「灌输恐惧的卑鄙作法」。

缅甸国营报纸 「缅甸环球新光报 」（Global New Light of Myanmar）表示，遭处决的人包括：民运人士觉敏友（Kyaw Min Yu）、前国会议员暨前嘻哈艺术家漂扎亚导（Phyo Zeya Thaw）。

53岁的觉敏友及41岁的漂扎亚导，6月上诉失败。漂扎亚导是被赶下台的缅甸前领导人翁山苏姬（Aung San Suu Kyi） 的盟友。

该报称，被处决的这4人是依反恐法和刑法被起诉，并根据狱政程序执行死刑。报导中并未进一步说明。

缅甸过往处决人犯，是以绞刑的方式进行。

缅甸维权组织「援助政治犯协会 」（Assistance Association of Political Prisoners, AAPP）表示，缅甸上一次执行死刑，已经是在1980年代的事了。

自从去年发生军事政变后，缅甸一直动荡不安，且在军方镇压各个城市多半是和平方式进行的示威后，冲突蔓延到全国各地。

「援助政治犯协会」表示，自从发生军事政变以来，已经有超过2100人遭维安部队杀害。但是，缅甸军政府坚称这个数字被夸大了。

由于冲突已经扩展到很偏远的地方，少数民族组成的反对派团体也在跟军政府对抗，因此暴力的真实情况很难评估。

© 2022 AFP