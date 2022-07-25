英国将替乌克兰举办2023欧洲歌唱大赛

（法新社伦敦25日电） 欧洲歌唱大赛执行单位欧洲广播联盟排除在遭战争蹂躏的乌克兰举办比赛的可能后，英国今天表示，不情愿地同意代替乌克兰主办明年大赛。

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今年欧洲歌唱大赛（Eurovision Song Contest）在义大利举行，分别由乌克兰、英国夺冠。尽管遭到俄罗斯入侵，乌克兰当时坚称明年可以举办比赛。

但是欧洲广播联盟（European Broadcasting Union）排除了这种可能，乌克兰国家电视广播公司（UA:PBC）则默许由英国接手举办充满「乌克兰精神」的明?比赛。

乌克兰国家电视广播公司总裁柴诺蒂特斯基（Mykola Chernotytskyi）在与欧洲广播联盟和英国广播公司的联合声明中说：「2023年欧洲歌唱大赛虽不在乌克兰举行，但是会力挺乌克兰。」

英国首相强生（Boris Johnson）的发言人指出，由乌克兰主办2023年比赛是强生「强烈的愿望」，现已不可能发生，这令他「深感遗憾」。

英国数位、文化、媒体暨体育大臣多里斯（Nadine Dorries）表示，英国广播公司（BBC）是在欧洲广播联盟和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）领导的有关当局要求下介入。

© 2022 AFP