众院议长裴洛西拟访台 美国忧恐越过中国红线

（法新社华盛顿25日电） 美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）可能访问台湾，令总统拜登政府绷紧神经，担忧这趟访问可能会越过中国的红线，而且无从解套。

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美国联邦政府由立法、行政、司法3个部门组成，分别由美国宪法赋予权力给国会、总统、及联邦法院。

国会作为政府平等部门之一，国会议员可自由出访，但行政部门担心原有的微妙状态被打破，而美国愈来愈支持台湾，在北京政府眼里相当于推动宣布台独图谋一环。

台湾在向来分歧的华府政界获得跨党派支持，中国对裴洛西访台发出的警告，只是强化了呼吁裴洛西出访的声浪。

共和党籍联邦参议员萨斯（Ben Sasse）说：「裴洛西议长应该前往台湾，拜登总统应该非常清楚地向（中国国家主席）习近平表明，中国共产党做什么都无济于事。」

乔治华盛顿大学（George Washington University）的中国事务专家沙特（Robert Sutter）说，拜登政府现在面临「真正的问题，因为如果他们退缩，如果他们试图劝裴洛西不要访台，他们会显得很软弱，好像在向中国的施压策略让步，而中国在欺负人」。

他说，中国对于国会议员访台的反应并不一致，「但这次看来非常严肃」。他还说：「他们可能认为，如果裴洛西真的降落台北，就必须采取激烈的行动。」

沙特又说，在中共第20次全国代表大会召开前，习近平可能会认为这趟访问已经超过他的容许程度，因此是时候在台湾议题上展现强势。

共和党籍前众院议长金瑞契（Newt Gingrich）曾于1997年访问台湾，但共和党当时在野，北京的反应相对较缓和。裴洛西则与拜登同属民主党。

金瑞契今天批评五角大厦对裴洛西计划访台一事提出警告，他在推特（Twitter）写道：「如果我们被中国共产党吓到，连美国联邦众议院议长都保护不了，北京怎么还会相信我们可以协助台湾生存？」

© 2022 AFP