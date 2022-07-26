俄罗斯连续攻击乌克兰黑海沿岸

（法新社基辅26日电） 乌克兰今天表示，俄军部队接连对乌国南部港口城市敖德萨（Odesa）附近黑海沿岸地区，以及尼古拉耶夫市的目标多次发动飞弹攻击。

广告 继续浏览后续

俄罗斯数天前就曾经攻击敖德萨港，现在再次出手，令人怀疑恢复乌克兰谷物出口的协议能否得到落实。

乌克兰南部军事指挥部在脸书上称：「乌克兰南部受到来自黑海方向的大规模飞弹攻击，并有飞机参与攻击行动。」

军方表示，救援人员正在敖德萨附近展开行动，靠近海岸的「住宅建物」遭击中。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）发布一段影片，显示在敖德萨西边一个热门度假村庄札托卡（Zatoka），房屋严重受损，周围散落着碎片。

泽伦斯基在Instagram写道：「这里没有军事基地，没有军队。俄罗斯恐怖分子只想开火。他们将为这一切负责。」

军方称，邻近的尼古拉耶夫（Mykolaiv）地区的「港口基础设施」成了被攻击的目标，当地也遭到部署在俄罗斯控制赫松（Kherson）地区的S-300防空飞弹袭击。

尼古拉耶夫州州长维塔利．金（Vitaly Kim）发布一段尼古拉耶夫市遭到攻击的影片，显示发生多起爆炸，地面窜起黑烟。他在Telegram上说：「一处重要基础设施和一家摩托车公司遭到破坏。」

尼古拉耶夫市市长则表示，该市的锅炉设施遭到损坏。

基辅昨天称，乌克兰仍在推动重启谷物出口的准备工作，希望第一批船只本周能从敖德萨地区3个港口之一出航。

© 2022 AFP