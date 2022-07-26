出口民调：突尼西亚宪法公投料轻松过关

（法新社突尼斯25日电） 根据出口民调，突尼西亚人今天在公民投票中赞成新宪法，这是对总统萨伊德支持的展现。政敌指控萨伊德，在「阿拉伯之春」（Arab Spring）的诞生地突尼西亚建立专制集权。

广告 继续浏览后续

萨伊德（Kais Saied）1年前罢黜民选国会，建立紧急统治并开始以法令形式执政。政敌称此举为政变，有可能使突尼西亚回到革命前的专制时代。

突尼西亚选举委员会ISIE今晚表示，930万名登记选民至少有27.5%投下选票。按萨伊德自己制订的公投规则，批准新宪法并无参与投票人数的最低门槛。

根据Sigma Conseil进行的出口民调，多达92%至93%投票者支持新宪法。Sigma Conseil负责人扎古尼（Hassen Zargouni）告诉法新社，赞成新宪者，许多是饱受多年经济危机影响的中产阶级。

萨伊德反对2011年推翻独裁者班阿里（Zine El Abidine Ben Ali）后制定的体制，受到许多突尼西亚人欢迎。他们受够了高通膨、失业、政治动荡，以及对生活几乎没有改善的制度。

过去这1年，权力越来越集中于萨伊德之手，今天公投投票率也被视为评量萨伊德人气的指标。然而在这1年间，萨伊德在处理这个北非国家的经济灾难方面鲜有进展。

今天的投票率高于许多观察家预期，显示萨伊德担任总统3年，人气依旧维持高档。

投票所关闭后，萨伊德的支持者开车行经首都突尼斯中心，挥舞国旗，一些人唱着国歌，或高喊：「萨伊德，我们会为您牺牲灵魂和鲜血！」

投票已于格林威治时间25日晚间9时结束，初步结果将在26日下午出炉。

© 2022 AFP