北爱和平推手崔波辞世 曾促耶稣受难节协议获诺奖

（法新社都柏林25日电） 曾获诺贝尔和平奖的英国北爱尔兰前首席部长崔波（David Trimble）今天辞世，享寿77岁。他曾带领北爱占多数的亲英国新教徒与天主教徒签订和平协议，终结北爱30年血腥冲突。

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崔波所属厄尔斯特联盟党（Ulster Unionist Party）今天发布声明说：「崔波勋爵的家人沈痛宣布，历经短暂病痛后，他今天稍早安祥离世。」

声明并未说明崔波死因。

崔波运用政治手腕，与爱尔兰民族主义人士领袖修姆（John Hume）合作，促成1998年「耶稣受难节协议」（Good Friday Agreement）的签订。

这份协议，让寻求与爱尔兰统一的天主教徒与亲英新教徒之间，长达30年、造成约3500人丧命的「北爱尔兰问题」（The Troubles）流血冲突告终。崔波与修姆因此在1998年获颁诺贝尔和平奖。

英国首相强生（Boris Johnson）今天在推特（Twitter）形容崔波是「英国和国际政治的巨人」，「他的智慧和个人勇敢，以及让政治变得更好的坚定决心，将使他长存人们记忆」。

爱尔兰总理马丁（Micheal Martin）则盛赞崔波「在为北爱尔兰带来和平方面，扮演关键且勇敢的角色」。

即将出任北爱首席部长的民族主义政党新芬党（Sinn Fein）党魁欧尼尔（Michelle O'Neill），则称许崔波「对和平进程做出极重要的贡献」。

新芬党前党魁亚当斯（Gerry Adams）表示，北爱尔兰维持接近25年的相对和平，崔波的贡献「不容忽视」。（译者：郑诗韵/核稿：张正芊）

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