对抗俄国 欧盟同意冬天减少15%天然气用量

（法新社布鲁塞尔26日电） 欧洲联盟今天同意天然气使用量减缩计画，与德国站在一起，并回应俄罗斯操控天然气供应，以此作为经济武器。

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欧盟各国能源部长在布鲁塞尔以多数决同意这项计画，匈牙利是唯一反对成员。欧盟部长理事会（Council of the European Union）称这项协议是欧盟团结的胜利。

理事会表示：「为了提高欧盟的能源供应安全，成员国今天达成政治协议，同意在今年冬天自愿减少15%的天然气用量。」

声明指出：「理事会规定也预告，未来可能启动天然气安全供应量的全欧盟警示，强制规定成员国减少天然气用量。」

十多个欧盟国家目前都遭到俄国减少天然气供应，布鲁塞尔呼吁成员国准备减少天然气用量，以备过冬，忧心俄国可能会完全停止天然气供应，报复因为入侵乌克兰而遭西方制裁。

各国能源部长同意从今年8月到明年3月期间，自愿减少15%的天然气用量。在供应吃紧的情况下，减少天然气用量可以是强制性，但由于有国家反对欧盟原本希望每个国家都减少15%用量的计画，部分国家和企业于是取得豁免。

德国经济部长哈柏克（Robert Habeck）表示，这项协议能让俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）看到，即使面对莫斯科近期再度减供天然气，欧洲依旧保持团结。哈柏克说：「你没办法离间我们。」

© 2022 AFP