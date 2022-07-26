捷克森林大火延烧德国东部 居民紧急撤离

（法新社法兰克福26日电） 在凶猛热浪侵袭后，森林大火席卷德国东部，德国地方官员今天预计将进行更多疏散工作。

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法新社报导，随着野火在萨克森瑞士国家公园（Saxon Switzerland National Park）蔓延，东部萨克森（Saxony）当局已启动巴特尚道（Bad Schandau）地区的「灾难警报」。

官员说，警报是因国家公园内「持续且严重的森林火灾」而发布，该公园位于捷克共和国边境。

这场大火起自捷克北部边境的波希米亚瑞士国家公园（Bohemian Switzerland National Park）。捷克当局昨天已自该地区疏散数十人。

横跨两国边境的国家公园是欧亚猞猁（Eurasian lynx）和游隼（peregrine falcon）等稀有物种的家园。

此外，萨克森北方、布兰登堡（Brandenburg）邻近地区也发生森林大火。昨天下午，官员宣布当地出现「灾难情况」。

易北－埃尔斯特（Elbe-Elstar）地区当局表示，因火势持续延烧，他们计划今天进行进一步疏散，周边地区已有约700人撤离。

官员表示，「目前无法估计火势何时可以得到控制」，仅称可能需要数天时间。目前约有350人正协助灭火，大火延烧面积已达到850公顷。

© 2022 AFP