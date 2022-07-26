斯里兰卡医疗濒崩 燃油短缺医师患者无法赴院

（法新社可伦坡25日电） 斯里兰卡最大间医院的整个病房一片漆黑、几乎空无一人，剩下的少数患者未获医治，仍处于痛苦之中，医师甚至因为缺乏燃油，无法在轮值上班时间赶抵医院。

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70岁民众玛丽（Theresa Mary）患有糖尿病和高血压，导致关节发炎，她前来首都可伦坡（Colombo）的斯里兰卡国立医院（National Hospital of Sri Lanka）接受治疗。

由于旅程最后一段路找不到车可以搭，最后5公里路她只好徒步跛行。4天后，玛丽虽然出院，却仍难以站立，因为药局有补助的止痛药已发完。

玛丽告诉法新社：「医师要我去民间药局买药，但我没有钱。我的双膝依然肿胀，我在可伦坡没有家，我不知道自己还得走多久。」

斯里兰卡宣告破产，缺乏外汇让国家无法获得足够的汽油来维持经济运转，汽油长期短缺的问题让患者和医师都无法前往医院，此外，手术设备和救命药物的补给也几乎耗尽。

斯里兰卡国立医院通常收治这个岛国各地需要接受专科治疗的人，如今靠着缩减的人力运作，3400张病床中许多都闲置未用。

政府医护人员协会成员拉特纳辛汉（Vasan Ratnasingham）告诉法新社：「预定要动手术的患者没有报到。」

「一些医护人员值两个班，因为其他人无法报到上班，他们有车，但没有燃油。」

斯里兰卡进口85%的药品和医疗设备，以及制造剩余所需物品的原物料。

© 2022 AFP