斯里兰卡宣告破产 患者无药可医健保濒临崩溃

（法新社可伦坡25日电） 南亚国家斯里兰卡宣告破产，缺乏外汇让国家无法获得足够药品来治疗病患。斯里兰卡免费的全民健保系统几个月前还让邻国人人称羡，如今却遭空前经济危机重创。

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药局老板马蒂亚拉甘（K. Mathiyalagan）向法新社表示：「一般的止痛药、抗生素和儿科药品严重供不应求。其他药物在过去3个月里也贵上4倍。」

马蒂亚拉甘说，他的同事每10张处方笺就必须拒绝3张，因为他们无法满足这些处方。

他补充表示：「许多基本药物完全没有库存。医师在不清楚药局有什么药品的情况下开药。」

斯里兰卡卫生部官员拒绝针对全国9成民众仰赖的公卫服务现况说明细节。

但在政府医院工作的医师说，他们被迫减少例行手术，好优先处理危及生命的紧急情况，并使用效果较差的替代药物。

联合国驻地协调员辛格-哈姆蒂（Hanaa Singer-Hamdy）透过声明表示：「斯里兰卡一度强大的医疗系统正危在旦夕。最弱势的族群将首当其冲。」

拉纳辛汉说，如果危机持续下去，「斯里兰卡会有更多婴儿死去，营养不良情况将相当猖獗」，医疗系统也将濒临崩溃。

© 2022 AFP