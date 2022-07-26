汉莎航空地勤罢工一天 明将近所有航班取消

（法新社法兰克福26日电） 德国汉莎航空（Lufthansa）表示，由于地勤人员计划罢工，明天将不得不取消在法兰克福和慕尼黑国内枢纽的几乎所有航班，为欧洲各地夏季旅行增添混乱。

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汉莎航空今天在声明中表示，由德国服务业工会（Verdi）发起为期一天的罢工将产生「巨大影响」。

将有1000多个航班取消，今天已有部分航班取消，影响约13万4000名乘客。

汉莎航空表示，「汉莎航空明天将不得不取消法兰克福（Frankfurt）和慕尼黑（Munich）枢纽的几乎整个飞行计画」，并补充说，不能排除对原定28日和29日部分航班造成连锁反应的可能。

地勤人员寻求比汉莎航空迄今为止提供更大幅度的加薪，因此计划从格林威治时间27日1时45分罢工到28日4时。

这次罢工将让欧洲各地的夏季航空旅行带来更多痛苦。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫规定松绑提振需求，但长期的员工短缺使乘客面临航班中断、大排长龙和行李遗失等问题。

代表约2万名汉莎航空地勤人员的德国服务业工会正寻求加薪9.5%，即每月多至少350欧元（新台币1万623元）。工会也要求最低时薪为13欧元。

© 2022 AFP