(法新社太子港25日电) 联合国今天发布声明说,海地首都太子港(Port-au-Prince)本月至少有471人在帮派间激烈冲突中丧命、受伤或失踪。

联合国就太子港贫民区太阳城(Cite Soleil)7月8日到17日的暴力死亡人数透过声明表示:「也传出针对女孩、女性的严重性暴力以及帮派招募男孩事件。」声明并未具体说明遭杀害的人数。

逍遥法外的海地帮派已将势力扩展到首都太子港的贫民窟外,进行一连串绑架行动。

根据「人权分析及研究中心」(Center for Analysis and Research in Human Rights)公布的报告,今年6月发生至少155起绑架事件,5月则发生118起。

海地总理亨利(Ariel Henry)尚未对本月初肆虐太阳城的暴力事件发表评论。

© 2022 AFP