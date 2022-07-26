瓜地马拉总统访乌克兰 抨击俄国侵略恐致数以百万计人饿死

（法新社瓜地马拉市25日电） 瓜地马拉总统贾麦岱（Alejandro Giammattei）今天造访乌克兰时说，全球有数以百万计人可能因为俄罗斯入侵乌克兰引发的「粮食危机」而丧命。

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贾麦岱应乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）邀请前往访问，见证俄罗斯侵略造成的损害，并抨击这场战争给全球带来的冲击。

瓜地马拉总统府公布贾麦岱与泽伦斯基的联合声明，贾麦岱说：「这场战争造成的后果，不容否认的证据之一就是全球经济影响，引发了通货膨胀、生活费用增加、制造更多贫穷。」

他还警告，冲突可能引发未来「粮食危机，恐怕有数以百万计人丧命」。俄乌战争严重影响到瓜地马拉所在的中美洲，因为中美洲进口的谷物全数来自战火地区。

乌克兰自战争爆发以来，就因黑海港口被俄军封锁，无法出口谷物。

泽伦斯基说：「全球都蒙受俄罗斯侵略的严重后果，例如粮食危机和价格波动。生活费用不公平地上涨，我们唯有团结才能保护这个世界和国际法律秩序。」

泽伦斯基感谢贾麦岱造访乌克兰，并呼吁国际社会成立特别法庭来「惩罚俄罗斯的侵略行动」。

在贾麦岱访问期间，两国同意取消瓜地马拉旅客前往乌克兰的签证要求，并建立直接商务联系。

© 2022 AFP