能源危机迫在眉睫 引发德国核电厂延役辩论

（法新社法兰克福26日电） 在德国，迫在眉睫的能源危机重新引发关闭该国最后3座核电厂是否明智的争论。就连执政联盟成员也表示，延期将不再是禁忌。

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法新社报导，德国政府25日宣布，将等待新的全国电网「压力测试」结果，然后再决定是否坚持在年底前逐步淘汰核能的承诺。

相关决策将在未来数周内公布。这可能成为欧洲最大经济体德国的关键时刻，当地的家庭和企业正为艰困的冬季预做准备。

乌克兰战争导致能源成本飙升，加上俄罗斯向欧洲输送的天然气不断减供，导致德国难以在寒冷季节来临之前补满储备，也提高实行紧急节能措施的可能性。

这与今年稍早的情况截然不同。3月份的初步压力测试发现，德国即便没有剩余的核电站，也能确保能源安全，政府随后决定维持原定计画，这3座核电厂将于今年12月31日关闭。

日本2011年发生福岛核灾事件后，时任德国总理梅克尔（Angela Merkel）决定分阶段废除核电。现任总理萧兹（Olaf Scholz）的三党联合政府中，社会民主党（SPD）和绿党（Green party）长期以来反对改变既有废核路线。

赞成告别核电人士认为，原子能仅占德国电力供应的6%左右，对解决供暖用天然气不足的主要问题几乎无济于事。

不过，俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）已预告，北溪1号管道对欧洲天然气运量27日起将减至20%。随着能源安全前景急遽恶化，对于德国是否在今年底全面废核，梅克尔所属的保守派是呼吁重新考虑此议题的最响亮声音之一。

德国最大反对党中右翼基督教民主党（CDU）主席麦兹（Friedrich Merz）也说，像法国这样坚持使用核能的国家可能有其道理。他近日受访时表示：「我预测核电站的寿命将在今年底延续下去。」

© 2022 AFP