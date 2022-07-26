遭处决缅甸斗士家人：逆天抗命之火不灭

（法新社曼谷/仰光26日电） 缅甸军政府处决4位知名民主斗士，包括矢言「绝不放弃」的嘻哈音乐先驱，还有把监狱当成第2个家的民运人士。他们的家人指出，军政府此举只会让逆天抗命之火继续延烧。

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民运人士觉敏友（Kyaw Min Yu，外界较熟知他的另一个名字Ko Jimmy）和反对派前国会议员漂扎亚导（Phyo Zeya Thaw）遭到处决，在缅甸和全世界都引起震憾和愤怒。法新社整理两人生平事迹如下：

●绝不投降

漂扎亚导于2000年代初期崭露头角。这位身上纹着龙形刺青的嘻哈音乐先驱创作颠覆性饶舌韵句，内容直指大权在握的军政府。他的乐团以地下录制歌曲或私下表演方式，躲过恶名昭彰的军方审查。 他的乐团「酸」（Acid）其中一首歌这样唱：「我们绝不改变、绝不放弃、绝不投降...每一个明天我们都将倾巢而出。」

漂扎亚导2008年因参与非法组织和持有外币而系狱。他后来曾告诉法新社，民主领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）是他现实生活中的英雄，让他怀抱着信念度过3年牢狱之灾。

他后来与翁山苏姬关系密切，2012年一起前往欧洲领取她于20年前就得到、让她受到国际瞩目的诺贝尔和平奖。

2015年缅甸大选，翁山苏姬的全国民主联盟（National League for Democracy）取得压倒性胜利，坐过牢的漂扎亚导摇身变成国会议员，跻身军政府时期打造的新首都奈比多（Naypyidaw）国会殿堂。 他选上之后受访时曾经表示：「很年轻，又是嘻哈艺人，而且还坐过牢，这种人何德何能成为国会议员？」 「我蛮常听人这样说。」 军政府去年11月逮捕漂扎亚导，对他提出数起策划攻击政府军的指控，包括在仰光对一列通勤列车进行枪击而造成5名警察死亡。漂扎亚导1月经闭门审判，遭判处死刑。

他的母亲告诉自由亚洲电台（Radio Free Asia）：「我儿子不是窃贼、不是暴徒。他把生命献给国家，我为他感到骄傲...如果可以取回骨灰或遗体，我要给他造坟，写上墓志铭。」 ●永垂不朽

觉敏友于1988年对抗前军事政权的学生起义中声誉鹊起，抱持的亲民主行动主义让这名作家和民运人士把监狱称为「第2个家」。觉敏友于前军政府时期曾经系狱超过12年。

然而，监狱只让他更坚定不移捍卫缅甸民主之路。 他在2006年受访时曾说，「政府试图将之拒诸门外」，但「他们总会想方设法参政」。

他写给同为民运人士的妻子妮拉婷（Nilar Thein）的狱中情书述说两人爱情故事，他们2004年双双出狱后不久就步上红毯。

2007年佛教僧侣带头发起反对军政府的「番红花革命」（Saffron Revolution）期间，觉敏友再度入狱，当时他的女儿刚出生数个月，一直到2012年获特赦后，他跟妻女才终于团圆。

妮拉婷告诉自由亚洲电台，将丈夫处死是「公然谋杀」，「他将名传千古，活在我们心中的他永垂不朽」。

缅甸国营媒体昨天报导，军事当局已经处决4名被控协助进行「恐怖行动」的民主活动人士。他们被控协助民兵与军方对抗。缅甸军方去年发动政变夺取政权，并血腥镇压异议人士。

维权组织表示，缅甸上一次执行死刑是在1980年代。

军政府发言人绍敏通（Zaw Min Tun）今天在例行记者会中表示，相较于其他死刑案件，「他们所犯下的罪行，应该判好几个死刑」。

© 2022 AFP