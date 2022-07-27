全球橄榄油最大出口国西班牙 受干旱影响冲击橄榄产量

（法新社西班牙哈安27日电） 欧洲今夏面临热浪侵袭，多国相继出现摄氏40度以上高温，全球橄榄油最大出口国西班牙遭受干旱影响，橄榄收成惨澹。

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顶着酷热高温，艾维拉（Felipe Elvira）检查他的橄榄树树枝，这些橄榄树种在西班牙南部尘土飞扬的山坡上，一望无际。

68岁的艾维拉说：「树上没有橄榄。全都干掉了。」

他和他的儿子在阳光普照的安达鲁西亚自治区（Andalusia）哈安省（Jaen）经营一座面积100公顷的橄榄农场，西班牙的橄榄油大多都是产自这个地区。

然而，西班牙大部分地区正面临严重干旱，今年的收成可能大减。

艾维拉说：「我们虽已习惯缺水，但并非到这种程度。」 他说，这个地区过去每平方公尺降雨量为800公升，而今年预计只能达到一半左右。

艾维拉说：「情况一年比一年糟。」

全球暖化对西班牙的冲击比大多数欧洲国家都要严重。

自5月以来，西班牙已遭受3波强烈热浪侵袭，对本已受到冬季异常干燥影响的农作物而言，更是雪上加霜。

农民工会COAG的专家赫瓦斯（Juan Carlos Hervas）说：「橄榄树非常耐旱。」

但他补充说，当遭遇极端干旱时，树木「会启动自我保护机制。它们不会死，但也长不出任何东西」。

赫瓦斯预测，未灌溉土地的橄榄产量将低于过去5年平均水准的20%，而有灌溉的土地收成也仅为平均水准的50%至60%。

农民也注意到近几年来的降雨情况与以往有些不同。

赫瓦斯说：「雨不仅下得少，一旦下雨，就是倾盆大雨，泛滥成灾。」

根据本月发表在「自然地球科学」（Nature Geoscience）的研究，由于气候变迁驱动大气高压系统，葡萄牙和西班牙部分地区正遭逢千年一遇的旱灾。

这般现象将会增加，危及橄榄和葡萄等农作物，冲击橄榄油等关键出口产品。

西班牙供应全球将近一半的橄榄油，每年出口这种「绿色黄金」价值高达约36亿欧元（新台币1093亿元）。

© 2022 AFP