全球猴痘病例激增 世卫吁男同志减少性伴侣

（法新社日内瓦27日电） 在全球猴痘病例激增之际，大部分确诊者为男男性行为者，世界卫生组织（WHO）今天呼吁，男同志及双性恋男性应减少性伴侣人数。 法新社报导，新英格兰医学期刊（New England Journal of Medicine）上周发表的研究发现，有98%的猴痘确诊者为男同志或双性恋男性，有95%的病例是经由性行为传播。

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世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天告诉记者，保护自己免于猴痘感染的最佳办法是「降低接触风险」。

他指出：「此时此刻，对于男男性行为者而言，应该做的包括减少你们的性伴侣数量，重新考虑与新伴侣的性行为，并且与任何新伴侣交换联系资料，以便在必要时得以进行后续追踪。」

谭德塞指出，全球已有78个国家向世卫通报猴痘确诊病例，累计逾1万8000例，有70%的病例据通报发生在欧洲，有25%在美洲。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）在网路公布的数据显示，截至7月25日，全美已通报3846起猴痘确诊或疑似病例。

据统计，美国已成为全球猴痘病例数最多的国家，其次是德国2352例，以及英国2208例。

© 2022 AFP