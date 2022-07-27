半岛电视台记者阿克莱丧命 美未承诺独立调查

（法新社华盛顿26日电） 半岛电视台巴勒斯坦裔美国记者阿克莱5月遭击毙丧命，她的家人今天在华府和美国国务卿布林肯见面，敦促美国要求以色列负起责任，但美国政府未承诺会自行调查。

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半岛电视台（Al Jazeera）资深记者阿克莱（Shireen Abu Akleh）5月11日报导以色列突袭约旦河西岸新闻时遭击毙，美国总统拜登本月稍早造访此地时家人求见未果后，布林肯（Antony Blinken）今天邀请家属前来华府参加会议。

阿克莱27岁侄女莉娜（Lina Abu Akleh）今天与布林肯会面近1小时，会后她在国务院外告诉法新社：「我们将继续呼吁为夏琳（阿克莱）追究责任和伸张正义。」

她说：「如果没有对夏琳遇害究责，这在某种程度上为其他政府杀害美国公民开了绿灯。」

莉娜表示，布林肯了解家人对缺乏透明度的担忧，承诺「建立更好的沟通管道」，但针对家属呼吁美国就阿克莱之死进行独立调查一事，布林肯「并未做出承诺」。

美国7月4日发布声明指出，阿克莱很可能是被以色列的火力击中，但没有证据显示以色列是蓄意为之，且因子弹严重受损，无法得出明确结论。

阿克莱的家人要求撤回那份声明。

布林肯今天与阿克莱家人见面后推文表示，阿克莱「无所畏惧的报导，为她赢得了全世界的尊重」。

布林肯说：「我表达了我最深切的哀悼，并承诺追究她惨遭杀害的责任。」

但当被问及家人要求美国进行新调查一事时，国务院发言人普莱斯（Ned Price）提及7月4日的声明。

普莱斯对记者说：「我们相信，公布调查结果，表明了我们致力追求可信的调查、彻底的调查，更重要的是，以究责告终的调查。」

他说，以色列国防军（Israeli Defense Forces）「有能力落实流程和程序，避免非战斗人员伤亡」，并「确保类似的事情不会再次发生」。

© 2022 AFP