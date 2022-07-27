德国消费者信心再创新低 乌克兰战争余波冲击

（法新社法兰克福27日电） 根据研究机构今天公布的调查，德国消费者信心续创历史新低。受到乌克兰战争造成的后果影响，欧洲最大经济体德国可能面临经济衰退。

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德国捷孚凯集团（GfK）公布的前瞻性消费者信心调查预测显示，德国8月消费者信心降至负30.6点，来到1991年开始统计该数据以来新低。这项调查修正后的7月数据为负27.7点。

捷孚凯集团消费者专家柏寇（Rolf Buerkl）在声明中表示：「供应链中断、乌克兰战争，以及能源和粮食价格急剧上涨令人忧心之外，下个冬季对经济和家庭用户天然气供给是否充足，现在也令人担心。」

捷孚凯集团对约2000人进行调查后发现，相较于上个月，德国人对经济前景明显更为悲观。这项次指数上次跌到如此低点是在2020年4月开始进行COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫封锁的时候。

声明还说：「消费者对即将发生经济衰退的担忧日益增加。」

俄罗斯入侵乌克兰的战争推升能源成本，助长6月德国通膨率继续攀升至7.6%。

俄罗斯减供天然气也令消费者日益担心，今年冬季将对德国产生灾难性效果，恐造成工厂停工并且迫使政府采行节约能源措施。

此外，捷孚凯集团的调查还发现，受访者对收入的预期降到新低，与上个月相比，他们采购高价商品的意愿降低。

© 2022 AFP