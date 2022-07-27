沙乌地王储访希腊 承诺提供更廉价能源

（法新社雅典26日电） 沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）今天造访希腊时宣布未来双边合作计画，提供欧洲「更廉价的再生能源」。

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沙尔曼今天抵达希腊，这是他自沙国知名记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）遇害以来的首趟欧洲行程。他预计本周稍晚将访问法国。

沙尔曼在与希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）于希腊首都雅典召开的记者会上说：「我相信我们有历史性的机会，今天将敲定许多事项。」

沙尔曼说，这包括连接两国电力网络，以「透过希腊提供希腊和西南欧价格更低廉的再生能源」。

希腊外交部表示，双方针对海上运输、能源和国防科技等协议，预计于明天签署。

异议记者哈绍吉2018年10月在沙乌地驻伊斯坦堡总领事馆遭沙国特务杀害肢解，此事让沙尔曼饱受国际挞伐。

美国总统拜登不到两周前才造访沙国城市吉达（Jeddah）参加中东地区领导人峰会，并以碰拳取代握手的方式和沙尔曼打招呼。

由于拜登竞选总统时曾矢言要让沙国为了哈绍吉命案及更广泛的人权问题成为国际舞台上的「贱民」，因此拜登这样打招呼的方式引发了争议。（译者：陈怡君/核稿：李佩珊）

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