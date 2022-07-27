纽约市吁WHO重新命名猴痘

（法新社纽约27日电） 美国纽约市今天吁请世界卫生组织（WHO）重新命名猴痘病毒，防止患者因为担心被贴上负面标签，从而延误就医治疗。

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世界卫生组织23日宣布，将猴痘列为国际关注公共卫生紧急事件（PHEIC）。同时纽约市猴痘病例数持续上升，累计1092人感染，高于美国其他城市。

纽约市卫生局长瓦桑（Ashwin Vasan）今天在写给世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的信中表示：「我们越来越担心有关『猴痘』的一些资讯，可能污名化某些本就弱势的群体，造成毁灭性的影响。」

瓦桑在信中提到，世卫组织在上个月的记者会中，提议更改病毒名称。

瓦桑提到，猴痘这样的词汇在令人痛苦不堪的种族主义历史中，已与有色人种挂钩。

瓦桑指出，猴痘实际上并非源于灵长类动物。他并提到爱滋病毒（HIV）流行初期的错误资讯曾带来负面影响，以及美国前总统川普（Donald Trump）称COVID-19（2019冠状病毒疾病）为「中国病毒」加剧对亚裔的种族歧视。

瓦桑说：「继续使用『猴痘』一词描述当前的疫情，可能唤起这类有关种族主义和污名的创伤，尤其是对黑人、其他有色人种及LGBTQIA+（同性恋、双性恋、跨性别、疑性恋、双性人及无性恋）族群而言。他们可能因此抗拒接受必要的医治。」

猴痘长期在中非和西非流行。近期在欧洲和美国传播，大多出现在和男性发生性行为的男性之间，不过其实任何人都有可能感染。

一旦感染猴痘，初期症状可能包括发烧和疲劳，几天后，皮肤可能病变出类似水?、会痛的皮疹，症状可能持续数周直到皮疹结痂脱落。

迄今为止，欧洲和美国没有收到猴痘相关的死亡通报。

世界卫生组织昨天表示，今年的猴痘疫情已经蔓延至75个国家、感染超过1万6000人。

猴痘和被消灭的天花（smallpox）病毒有关，纽约开放接种能预防猴痘的Jynneos天花疫苗，不过已施打的剂量有限，主要接种者为男同性恋及双性恋男性。

© 2022 AFP