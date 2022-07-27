英国铁路工人罢工 瘫痪全国路网

（法新社伦敦27日电） 英国约4万名铁路工人今天进行罢工，全国铁路网几乎陷入瘫痪。正对抗数十年最严重生活费危机的英国，一个月前才发生30年来规模最大罢工。

广告 继续浏览后续

诉求加薪和改善劳动条件的这场全国性罢工导致全国铁路网几乎陷入瘫痪，平均每5班列车只有一班行驶，通勤族于尖峰时段行程大乱，许多人索性待在家中。

通货膨胀率来到40年新高，而且情况还将更糟。生活费危机给角逐保守党魁和首相大位的外交大臣特拉斯（Liz Truss）和前财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）带来重大挑战。

伦敦地铁和巴士照常发车。尽管欧洲之星（Eurostar）员工未加入罢工，此一通行于英法海底隧道（Channel Tunnel）列车仍受到连带影响而减班。

伦敦地铁工会（RMT）秘书长林奇（Mick Lynch）主张，薪资调涨赶不上英国通膨飙升速度，罢工有其必要。目前英国通膨率达9.4%而且料将继续攀升。

他说：「英国铁路网公司（Network Rail）未投入改善之前的薪资方案，铁路公司也没有提出新方案。」

伦敦地铁工会上个月展开3天罢工，铁路网几乎为之瘫痪，今天再度进行24小时罢工。林奇说：「政府必须停止干预此一争端，雇主才会跟我们协商解决。」

政府则敦促工会领导干部和铁路公司解决争端。铁路运输服务可望明天清晨恢复。

© 2022 AFP