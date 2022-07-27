菲律宾北部7.1强震 传民众受伤和建物毁损

（法新社马尼拉27日电） 美国地质调查所指出，规模7.1强震今天侵袭菲律宾北部，目前传出有民众受伤和建物毁损。震央距首都马尼拉300多公里，当地有建筑窗户被震碎，并可明显感受到高楼晃动。

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根据法新社，美国地质调查所（US Geological Survey）表示，这次强烈浅层地震于上午8时43分侵袭吕宋岛（Luzon）山区和人口稀少的艾布拉省（Abra），地震规模最初测估为6.8。

警官塞尔吉奥（Edwin Sergio）表示，多洛雷斯市（Dolores）可完全感受到这次地震威力，受惊吓的民众奔出建筑物外，当地市场玻璃被震碎。他说：「这次地震非常强烈。」

一段上传至脸书（Facebook）并经法新社验证的影片显示，在靠近震央的邦贵镇（Bangued），当地的柏油路和地面出现裂缝，不过房屋和商店未出现明显损毁情形。

菲律宾因地处太平洋火环带（Ring of Fire），经常遭受地震侵袭。太平洋火环带从日本延伸至东南亚并横跨太平洋盆地。

今天的地震是菲律宾近几年来最强烈的地震。

2013年10月，菲律宾中部的保和岛（Bohol Island）发生规模7.1强震，造成200多人死亡并引发山崩。

1990年，菲律宾北部发生规模7.8强震，造成地面破裂长达100多公里。当时逾1200人丧生并导致马尼拉建物严重毁损。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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