首列俄列车经立陶宛抵加里宁格勒

（法新社莫斯科26日电） 俄罗斯飞地加里宁格勒州长阿里汉诺夫表示，今天有一列火车从俄国载着水泥前往加里宁格勒，这是欧盟表示立陶宛必须允许俄国货物通过其领土以来的首次此类行程。

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塔斯社（TASS）在新闻中引述加里宁格勒州（Kaliningrad）州长阿里汉诺夫（Anton Alikhanov）的话说：「这确实是欧盟做出决定后，抵达这里的第一列火车」。

他表示，这是「一项相当重要的成就」。

夹在立陶宛与欧盟和北约会员国芬兰之间，俄国高度军事化的飞地加里宁格勒大部分物资依赖俄国供应，但这必须先经过立陶宛的领土。

加里宁格勒面积大概是瑞士的一半，人口约100万，自俄国2月派兵侵略乌克兰以来，该地发现自己日益陷入孤立。

立陶宛上个月表示，禁止俄国借道透过铁路运输部分商品，这是欧盟对俄国入侵乌克兰实施制裁的一环。

阿里汉诺夫当时表示，「封锁」可能会影响加里宁格勒高达50%的进口，包括煤矿、金属和建筑材料等。

但欧盟这个月表示，立陶宛有义务准许非武器的受制裁货物，途经俄国本土和加里宁格勒之间。

在二战的最后阶段，苏联红军从德国手中夺取加里宁格勒，但随着苏联解体，立陶宛成为独立国家，导致加里宁格勒与俄罗斯本土分开。

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